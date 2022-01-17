Когда Шумахера подрезали. Реальные драки спортсменов во время соревнований

Привет! Ты смотришь "Шоупорте"! Спортивные состязания, даже по шахматам, — это события, в течение которых постоянно кипят страсти. Каждый атлет хочет доказать свое доминирование над оппонентом, но, когда это не удается, в ход могут пойти кулаки, ноги, мебель, спортивные снаряды и так далее. И в этом видео я хочу рассказать тебе о самых ярких потасовках из мира спортивных соревнований! Поехали!