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Когда Шумахера подрезали. Реальные драки спортсменов во время соревнований
Дерутся даже на шахматных турнирах
Привет! Ты смотришь "Шоупорте"! Спортивные состязания, даже по шахматам, — это события, в течение которых постоянно кипят страсти. Каждый атлет хочет доказать свое доминирование над оппонентом, но, когда это не удается, в ход могут пойти кулаки, ноги, мебель, спортивные снаряды и так далее. И в этом видео я хочу рассказать тебе о самых ярких потасовках из мира спортивных соревнований! Поехали!
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