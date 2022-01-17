Гандбол: Украина проиграла хорватам и заняла последнее место в группе. Как это было

Мужская сборная Украины играет решающий матч на чемпионате Европы 2022. Третьим соперником нашей команды станет Хорватияя. Напомним, что в первом поединке украинцы уступили сербам 23:31, а во втором - французам 23:36. Из группы в следующий этап турнира выходят две лучших сборных из четырёх. Украинцы, несмотря на два поражения, сохраняют шансы на выход из квартета. Для этого подопечным Биглера и Лоцмана необходимо побеждать Хорватию (минимум в 13 мячей) и рассчитывать на поражение Сербии от французов. В таком случае на первый план выйдет разница мячей Хорватии, Сербии и Украины по итогам матчей между собой.

Добавим, что матч Украина - Хорватия начнётся 17 января в 19:00. Следить за игрой вы можете в этой новости в онлайне ниже.

Украина: Терехов, Комок, Касай, Артеменко, Ильченко, Бурзак, Тютюнник, Кравченко, Близнюк, Тильте, Миноцкий, Залевский, Горига, Турченко, Буйненко, Донцов.

Хорватия: Сунжич, Марич, Гадза, Годжун, Пешич, Ивич, Купич, Циндрич, Граховац, Луцин, Равнич, Мартинович, Сипич, Главас, Йелинич.

Евро-2022. Групповой этап. 3-й тур

Украина - Хорватия 25:38

Второй тайм

Наша сборная третью игру подряд проиграла. Нашим молодым парням не хватило опыта, сил и класса. Тем не менее, нужно сказать спасибо парням за борьбу.

Игра завершилась!!! 25:38.

60 мин. Гравохац реализовал быструю отаку от хорват - 25:38

58 мин. Быстрая атака и Главаш реализовал выход один на один - 25:37

57 мин. Главаш не оставляет шансов Комку - 25:36

56 мин. Горига сыграл грубо и арбитры его удалили

55 мин. Близнюк и Гадза обменялись точными бросками - 25:34

54 мин. Буйненко своим броском прошивает Шунича - 24:33

54 мин. Хорваты будут играть в меньшинстве. Удалили Марича

52 мин. Близнюк с позиции линейного переиграл голкипера хорват - 23:32

51 мин. Очень много начали терять мяч украинцы. Функционально мы не выдерживаем. Семиметровый реализовал Главаш - 22:32. Разгром.

50 мин. Команды уже доигрывают матч. Наши устали, а хорваты уже и не особо хотят.

49 мин. Касая забыли и он переиграл голкипера - 22:30

48 мин. С позиции линейного Шипич переиграл Комка - 21:30.

47 мин. Мартинович переиграл Комка, который вернулся в ворота - 20:29. У нас ответил Буйненко - 21:29

46 мин. Очень много ошибаемся мы в простых ситуациях.

44 мин. Луцин и Касай обменялись точными бросками с позиции полусредних - 20:27

43 мин. Кравченко со вторйо попытки переиграл Шунича - 19:26

42 мин. Ильченко и Гадза обменялись голами. Хорваты играют в меньшинстве

41 мин. Снова не справились наши с Шипичем - 17:25. Хорватов уже не остановить

40 мин. С позиции линейного забросил Шипич - 17:24. У нас удалили Буйненко

39 мин. Мартинович и Залевский обменялись голами - 17:23

38 мин. Артеменко силовым броском прошил Шунича - 15:22. В следующей атаке отличился Горига - 16:22

36 мин. Хорваты набирают обороты. Наши гандболисты ничего сделать не могут. С позиции левого полусреднего забросил Йелинич - 14:22

35 мин. Поймал кураж Шунич, он парировал бросок Гориги. У нас удалили Близнюка

34 мин. Снова не смогли забросить наши гандболисты, ошибся Залевский. У хорват отличился Луцин - 14:20

33 мин. Хорваты ошиблись в нападении, но переиграть Шунича Донцов не сумел. В следующей атаке нарушил правила Кравченко, которого удалили судьи. Мартинович "семерик" забросил - 14:19

31 мин. Горига бросал, но попал в перекладину. Мяч отлетел к Ильченко, который переиграл голкипера - 14:18

Игра возобновилась!!!

Первый тайм

Начали игру наши очень здорово, но после средины тайма именитые соперники перехватили преимущество и довели счет в первом тайме до комфортного. К сожалению, подопечные Биглера стабильно играть пока не могут

Первый тайм завершился !!!13:18

30 мин. В конце первого тайма мы много атак не смогли реализовать в забитые мячи. Луцин еще и в пустые ворота забросил - 13:18

29 мин. Тильте потерял мяч и Гаджа в быстрой атаке забросил - 13:17

28 мин. Две атаки подряд реализовали в забитые мячи хорваты - 13:16. Снова упускаем соперника

27 мин. Пушка от Тильте - 13:14. Отличный отрезок в матче от наших

26 мин. Терехов парировал бросок Марича. Замена голкипера сработала.

25 мин. Хорваты две атаки подрят не смогли забить. У нас семиметровый реализовал Артеменко - 12:14

24 мин. Терехов отбил бросок Ивича, а Турченко забросил в быстрой атаке - 11:14

22 мин. Семиметровый реализовал Мартинович - 10:14. Хорваты отрываются.

21 мин. Две атаки подряд не реализовали выход один на один. Бенефис Шунича.

20 мин. Ильченко не сумел переиграть Шунича. Здорово сыграл голкипер хорват

19 мин. В меньшинстве нам очень сложно играть. Снова упустили Шипича - 10:13. Удаление у хорват.

18 мин. Шипич продавил защитника и переиграл Комка - 9:12. У нашей сборной снова забросил Горига - 10:12

17 мин. У нашей сборной за грубую игру удалили Бурзака

17 мин. Луцин забросил от паркета - 8:11. У нашей сборной отличился Горига - 9:11

16 мин. Разрядил свою пушку Донцов - 8:10. Удаление заработал Марич.

14 мин. У нашей сборной семиметровый реализовал Арметенко - 7:9. В следующей атаке пенальти уже семерик уже назначили в наши ворота - 7:10.

13 мин. Соперники приспособились к нашей игре. Сейчас именно хорваты доминируют. Марич с позиции линейного забросил - 6:9.

12 мин. Йеленич и Луцин двумя точными бросками вывели хорват вперед. Немного упустили нить игры - 6:8

10 мин. Ивич без особых проблем переиграл Комка. Недоработали наши защитники - 6:6. Равная игра

10 мин. Тильте броском метров с восьми прошил голкипера хорват и вывел нас снова вперёд. 6:5

9 мин. Упустили Марича и он переиграл Комка - 5:5

8 мин. Ивич своим броском прошивает Комка, но тут же в быстрой атаке забросил Горига - 5:4.

6 мин. Пока очень неплохо играем в защите. Не даем сопернику времени для размышлений.

4 мин. Донцов и Луцин обменялись результативными бросками. Кравченко с позиции правого полусреднего вывел Украину вперед - 4:3

3 мин. Быстрая атака получилась у наших ребят и выход один на один реализовал Артеменко, но тут же мы пропускаем от Мартиновича - 2:2

2 мин. Ильченко с выгодной позиции не попал в ворота, а Луцин счет открыл - 0:1. В следующей атаке отличился Артеменко - 1:1.

1 мин. Первый бросок в матче от Циндрича, но мимо ворот

Матч начался!!! Первую атаку в игре проведет сборная Украины.

18:30. Добрый вечер. Ровно через полчаса сборная Украины начнет свой решающий матч на групповом турнире ЧЕ. Подопечным Биглера и Лоцмана необходимо обыграть хорватов с разницей в 13 и более мячей. Задача очень сложно, но для нашей молодой команды сейчас главное получить международный опыт. Предлагаем вместе с нами поболеть за сборную Украины.