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Украина проиграла третий матч гандбольного Евро 2022

Другие виды
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Без плей-офф

Украина проиграла третий матч гандбольного Евро 2022

Фото: facebook.com/uhfukraine / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по гандболу проиграла третий матч группового этапа Чемпионата Европы 2022.

Вслед за поражениями от Сербии (23-31) и Франции (23-36), наши ребята уступили хорватам. Счет встречи 25-38 (13-18; 12-20) в пользу наших соперников.

Таким образом, после трех поражений подряд украинская команда потеряла шансы на выход из своей группы. Напомним, что в следующий этап турнира выходят две лучшие сборные из четырех.

Украинцы, несмотря на два поражения, имели шансы на выход из квартета. Для этого подопечным Биглера и Лоцмана необходимо было побеждать Хорватию (минимум в 13 мячей) и рассчитывать на поражение Сербии от французов.

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В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат Европы по гандболу
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