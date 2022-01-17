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Украина проиграла третий матч гандбольного Евро 2022
Без плей-офф
Фото: facebook.com/uhfukraine / Автор неизвестен
Сборная Украины по гандболу проиграла третий матч группового этапа Чемпионата Европы 2022.
Вслед за поражениями от Сербии (23-31) и Франции (23-36), наши ребята уступили хорватам. Счет встречи 25-38 (13-18; 12-20) в пользу наших соперников.
Таким образом, после трех поражений подряд украинская команда потеряла шансы на выход из своей группы. Напомним, что в следующий этап турнира выходят две лучшие сборные из четырех.
Украинцы, несмотря на два поражения, имели шансы на выход из квартета. Для этого подопечным Биглера и Лоцмана необходимо было побеждать Хорватию (минимум в 13 мячей) и рассчитывать на поражение Сербии от французов.
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