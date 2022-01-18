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Волейбол. Прометей проиграл Жешуву в четвертом матче Лиги Чемпионов
Снова поражение
Фото: ВК Прометей / Автор неизвестен
18 января женский волейбольный клуб "Прометей" провел четвертый матч группового этапа волейбольной Лиги чемпионов. Украинская команда уступила польскому "Жешуву".
Счет встречи 0:3 (22:25, 23:25, 17:25) в пользу наших соперников. "Прометей" проиграл все 4 матча и занимает последнее место в группе.
Следующий поединок украинки сыграют 3 февраля с "Локомотивом". Напомним, что из групп выйдут победители и три лучшие команды, занявшие вторые места.
Лига чемпионов, Женщины
Групповой этап
Группа А
"Жешув" - "Прометей"
3:0 (25:22, 25:23, 25:17)
Турнирная таблица:
1. "Жешув" – 4 матча, 10 очков
2. "Локомотив" – 3 матча, 7 очков
3. "Дрезднер" – 3 матча, 3 очка
4. "Прометей" – 4 матча, 1 очко
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