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Лыжные гонки. Паралимпийская сборная Украины завоевала золото чемпионата мира

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Украинцы достойно представили национальную команду

Лыжные гонки. Паралимпийская сборная Украины завоевала золото чемпионата мира

Фото: paralympic.org

Новина українською

В Лиллехаммере завершился Паралимпийский чемпионат мира по лыжным гонкам. Cборная Украины завоевала золото в смешанной эстафете.

Из мужчин за Украину выступали Павел Баль и Тарас Радь, у женщин два этапа пробежала Людмила Ляшенко.

Напомним, что Паралимпийские игры-2022 в Пекине стартуют 4 марта и завершатся 13 марта.

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