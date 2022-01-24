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Лыжные гонки. Паралимпийская сборная Украины завоевала золото чемпионата мира
Украинцы достойно представили национальную команду
Фото: paralympic.org
В Лиллехаммере завершился Паралимпийский чемпионат мира по лыжным гонкам. Cборная Украины завоевала золото в смешанной эстафете.
Из мужчин за Украину выступали Павел Баль и Тарас Радь, у женщин два этапа пробежала Людмила Ляшенко.
Напомним, что Паралимпийские игры-2022 в Пекине стартуют 4 марта и завершатся 13 марта.
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