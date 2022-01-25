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В горах состоялся концерт от Atlas Bukovel и Parimatch Ukraine
Это было круто!
22 января на лучшем горнолыжном курорте Украины состоялось громкое мероприятие для всех фанатов зимнего отдыха. Atlas Bukovel и Parimatch Ukraine организовали в Буковеле концерт рэп-группы Kalush. Он состоялся на территории крутой локации возле 7 подъемника, которая открылась еще в декабре и будет действовать до завершения сезона.
Праздник начался еще задолго до выхода на сцену группы Kalush. С самого утра открылась DJ-зона с лучшей музыкой и фудкорт с уличной едой, а также коктейлями, глинтвейнами и согревающими напитками.
Кроме этого, организаторы подготовили множество активностей, которые не давали гостям скучать и мерзнуть. Каждый желающий мог посетить интерактивную зону развлечений и поучаствовать в конкурсах и выиграть крутые подарки от Parimatch Ukraine. Собственные интерактивы проводил ведущий и раздавал призы за активность. Выиграть подарок можно было и прямо во время катания, для чего нужно было только найти на склоне зайку Parimatch и сделать в Instagram.
Также, в зоне развлечений можно испытать удачу в колесе фортуны, балансировать на бордах, сразиться в турнире по настольному футболу и аэрохоккею, ну и конечно выиграть мерч за прогноз.
Если вам не удалось посетить мероприятие, не огорчайтесь, локация от Atlas Bukovel и Parimatch Ukraine будет работать до конца горнолыжного сезона. К тому же нас ждет еще одно спец событие от Parimatch С 3 по 5 февраля на локации пройдет празднование Китайского Нового года. Обязательно посетите Буковель, где вы всегда можете зарядиться атмосферой любимого фестиваля!
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