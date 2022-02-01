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Гандбол усилил состав двумя опытными игроками
Команда готовится к предстоящему сезону
Фото: ГК Мотор / Автор неизвестен
Накануне нового сезона запорожский "Мотор" усилил состав двумя новичками. Ряды украинского клуба пополнились вратарем Игорем Чуприной и правым полусредним Николаем Алехиным. Об этом пишет пресс-служба "Мотора".
Чуприна в 2015 году перебрался в словацкий клуб "Татран", где позже получил гражданство Словакии.
До этого 31-летний вратарь успел отличиться еще и в национальной сборной Украины. Контракт запорожского клуба с Чуприной будет рассчитан на два года.
Что касается 23-летнего Алехина, то он играл за минский клуб "Витязь" и сейчас выступает в составе команды "СКА-Минск".
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