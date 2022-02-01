Гандбол усилил состав двумя опытными игроками

Накануне нового сезона запорожский "Мотор" усилил состав двумя новичками. Ряды украинского клуба пополнились вратарем Игорем Чуприной и правым полусредним Николаем Алехиным. Об этом пишет пресс-служба "Мотора".

Чуприна в 2015 году перебрался в словацкий клуб "Татран", где позже получил гражданство Словакии.

До этого 31-летний вратарь успел отличиться еще и в национальной сборной Украины. Контракт запорожского клуба с Чуприной будет рассчитан на два года.

Что касается 23-летнего Алехина, то он играл за минский клуб "Витязь" и сейчас выступает в составе команды "СКА-Минск".