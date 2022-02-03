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Прометей уступил Локомотиву в групповом этапе Лиги чемпионов
Украинский клуб снова проиграл
фото - XSPORT.ua
3 февраля в турецком Стамбуле состоялся матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов по волейболу, в котором "Прометей" встречались с российским клубом "Локомотив" (Калининград).
На старте лучше показал себя украинский клуб, но под конец результат стал 18:25 в пользу "Локомотива".
Во втором сете наши волейболистки почти всю партию вели в счете, но в самый решающий момент крепче нервы оказались у соперниц "Прометея" - 25:27.
В третьей партии украинкам наконец-то удалось довести дело до победы 25:19.
На большее "Прометей" не хватило. Далее он уступил в четвертом сете со счетом 21:25 и потерпели пятое поражение подряд в Лиге чемпионов.
Группа А. Пятый тур. 3 февраля
"Прометей" (Днепропетровская область, Украина) - "Локомотив" (Калининград, Россия)
1:3 (18:25, 25:27, 25:19, 21:25)
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