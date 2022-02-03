  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Прометей уступил Локомотиву в групповом этапе Лиги чемпионов
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей уступил Локомотиву в групповом этапе Лиги чемпионов

Другие виды
(1 голосов)

Украинский клуб снова проиграл

Прометей уступил Локомотиву в групповом этапе Лиги чемпионов

фото - XSPORT.ua

Новина українською

3 февраля в турецком Стамбуле состоялся матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов по волейболу, в котором "Прометей" встречались с российским клубом "Локомотив" (Калининград).

На старте лучше показал себя украинский клуб, но под конец результат стал 18:25 в пользу "Локомотива".

Во втором сете наши волейболистки почти всю партию вели в счете, но в самый решающий момент крепче нервы оказались у соперниц "Прометея" - 25:27.

В третьей партии украинкам наконец-то удалось довести дело до победы 25:19.

На большее "Прометей" не хватило. Далее он уступил в четвертом сете со счетом 21:25 и потерпели пятое поражение подряд в Лиге чемпионов.

Группа А. Пятый тур. 3 февраля

"Прометей" (Днепропетровская область, Украина) - "Локомотив" (Калининград, Россия)
1:3 (18:25, 25:27, 25:19, 21:25)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВК Прометей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...