Прометей уступил Локомотиву в групповом этапе Лиги чемпионов

3 февраля в турецком Стамбуле состоялся матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов по волейболу, в котором "Прометей" встречались с российским клубом "Локомотив" (Калининград).

На старте лучше показал себя украинский клуб, но под конец результат стал 18:25 в пользу "Локомотива".

Во втором сете наши волейболистки почти всю партию вели в счете, но в самый решающий момент крепче нервы оказались у соперниц "Прометея" - 25:27.

В третьей партии украинкам наконец-то удалось довести дело до победы 25:19.

На большее "Прометей" не хватило. Далее он уступил в четвертом сете со счетом 21:25 и потерпели пятое поражение подряд в Лиге чемпионов.

Группа А. Пятый тур. 3 февраля

"Прометей" (Днепропетровская область, Украина) - "Локомотив" (Калининград, Россия)

1:3 (18:25, 25:27, 25:19, 21:25)