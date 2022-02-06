Ольга Харлан с пользой для интеллекта проводит выходные. Фото

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан не тратит даром времени на выходных и занимается изучением итальянского языка. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее украинская фигуристка Шаботова заняла 7-е место в короткой программе на Олимпиаде 2022.