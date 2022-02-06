  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Ольга Харлан с пользой для интеллекта проводит выходные. Фото
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ольга Харлан с пользой для интеллекта проводит выходные. Фото

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Украинка изучает иностранный язык

Ольга Харлан с пользой для интеллекта проводит выходные. Фото

Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан не тратит даром времени на выходных и занимается изучением итальянского языка. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.

Ольга Харлан с пользой для интеллекта проводит выходные. Фото - изображение 1Ольга Харлан с пользой для интеллекта проводит выходные. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее украинская фигуристка Шаботова заняла 7-е место в короткой программе на Олимпиаде 2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Харлан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...