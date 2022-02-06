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Ольга Харлан с пользой для интеллекта проводит выходные. Фото
Украинка изучает иностранный язык
Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан не тратит даром времени на выходных и занимается изучением итальянского языка. Соответствующее фото она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее украинская фигуристка Шаботова
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