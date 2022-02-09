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Ольга Харлан решила продолжить карьеру
Украинка ещё поборется за медали
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в Instagram написала, что решила продолжить карьеру:
"Последние 2 года были сложными для моей жизни и карьере. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше и меньше. Это было сложно… могу сказать и сейчас не легко… Но мое самое лучшее лекарство – это время. И у меня оно было, чтобы осознать, все взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, все-таки, любимому делу и своим целям.
Так что, до встречи на дорожке".
Напомним, что на соревнованиях в Токио-2020 наша спортсменка была фавориткой, но покинула уступила в первом раунде.
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