Ольга Харлан решила продолжить карьеру

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан в Instagram написала, что решила продолжить карьеру:

"Последние 2 года были сложными для моей жизни и карьере. Пройдя через падения и разочарования, сил подняться было все меньше и меньше. Это было сложно… могу сказать и сейчас не легко… Но мое самое лучшее лекарство – это время. И у меня оно было, чтобы осознать, все взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, все-таки, любимому делу и своим целям.

Так что, до встречи на дорожке".

Напомним, что на соревнованиях в Токио-2020 наша спортсменка была фавориткой, но покинула уступила в первом раунде.