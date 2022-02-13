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Усик и Беленюк встретились с генеральным прокурором Украины. Фото

Другие виды
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Но не в рамках уголовного дела

Усик и Беленюк встретились с генеральным прокурором Украины. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк встретились с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

Произошло это в рамках открытия залов по борьбе и боксу в студенческом комплексе НТУ "ХПИ" в Харькове.

Ответные фото Беленюк разместил на своей странице в Instagram.

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В статье: Александр Усик Жан Беленюк
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