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Финал Супербоул 2022: Где и когда смотреть матч Цинциннати – Лос-Анджелес
Где смотреть финал
В ночь с 13 на 14 февраля состоится финальный матч Супербоула 2022. Главный трофей между собой разыграют "Цинциннати" и "Лос-Анджелес".
Решающий поединок состоится на арене Sofi Stadium в Инглвуде (Калифорния, США).
Начало матча – в 01:30 по киевскому времени. В Украине прямую трансляцию суперпоединка можно посмотреть на телеканале ViasatSport.
За рубежом финал будут показывать SkySports, BBC и NBC.
Отметим, что "Лос-Анджелес" уже выиграл Супербоул в 1999 году, а "Цинциннати" дважды был в финале, но оба раза проиграл.
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