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Гандбол. Галичанка не сыграет матч 1/4 Кубка ЕГФ, соперницы не хотят ехать в Украину
Вам там что всем, надуло
Фото: ГК Галичанка / Автор неизвестен
Сегодня, 13 февраля, во Львове должен был состояться матч 1/4 финала Кубка ЕГФ между местной "Галичанкой" и представителями Фарерских островов "Н71".
Однако команда соперниц отказалась от приезда в нашу страну, аргументируя это сложной эпидемиологической ситуацией и слухами по поводу возможного полномасштабного российского военного вторжения.
Решение по судьбе поединка примет Европейская федерация гандбола.
Напомним, что ранее Украина
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