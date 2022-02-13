Гандбол. Галичанка не сыграет матч 1/4 Кубка ЕГФ, соперницы не хотят ехать в Украину

Сегодня, 13 февраля, во Львове должен был состояться матч 1/4 финала Кубка ЕГФ между местной "Галичанкой" и представителями Фарерских островов "Н71".

Однако команда соперниц отказалась от приезда в нашу страну, аргументируя это сложной эпидемиологической ситуацией и слухами по поводу возможного полномасштабного российского военного вторжения.

Решение по судьбе поединка примет Европейская федерация гандбола.