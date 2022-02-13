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Гандбол. Галичанка не сыграет матч 1/4 Кубка ЕГФ, соперницы не хотят ехать в Украину

Другие виды
(1 голосов)

Вам там что всем, надуло

Гандбол. Галичанка не сыграет матч 1/4 Кубка ЕГФ, соперницы не хотят ехать в Украину

Фото: ГК Галичанка / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 февраля, во Львове должен был состояться матч 1/4 финала Кубка ЕГФ между местной "Галичанкой" и представителями Фарерских островов "Н71".

Однако команда соперниц отказалась от приезда в нашу страну, аргументируя это сложной эпидемиологической ситуацией и слухами по поводу возможного полномасштабного российского военного вторжения.

Решение по судьбе поединка примет Европейская федерация гандбола.

Напомним, что ранее Украина не финишировала в лыжной эстафете на Олимпиаде-2022.

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В статье: гандбол
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