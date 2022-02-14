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Лос-Анджелес обыграл Цинциннати и стал двукратным победителем Супербоула
Результат главного матча сезона в НФЛ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче за Супербоул Лос-Анджелес Рэмс со счетом 23:20 обыграли Цинциннати Бэнгалс. Игра проходила на арене Соу-Фай Стэдиум в Лос-Анджелесе.
THE @RAMSNFL ARE SUPER BOWL LVI CHAMPIONS! #SBLVI #RAMSHOUSE pic.twitter.com/PueeR6DfhA— NFL (@NFL) February 14, 2022
Рэмс выиграли Супербоул впервые с 1999 года, а Бэнгалс потерпели третье поражение в решающем матче чемпионата НФЛ.
Отметим, что в перерыве Супербоула на арене с совместным шоу выступили Доктор Дре, Снуп Дог, Эминем, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.
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