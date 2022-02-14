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Лос-Анджелес обыграл Цинциннати и стал двукратным победителем Супербоула

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Результат главного матча сезона в НФЛ

Лос-Анджелес обыграл Цинциннати и стал двукратным победителем Супербоула

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче за Супербоул Лос-Анджелес Рэмс со счетом 23:20 обыграли Цинциннати Бэнгалс. Игра проходила на арене Соу-Фай Стэдиум в Лос-Анджелесе.

Рэмс выиграли Супербоул впервые с 1999 года, а Бэнгалс потерпели третье поражение в решающем матче чемпионата НФЛ.

Отметим, что в перерыве Супербоула на арене с совместным шоу выступили Доктор Дре, Снуп Дог, Эминем, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.

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В статье: Супербоул американский футбол НФЛ
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