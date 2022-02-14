Лос-Анджелес обыграл Цинциннати и стал двукратным победителем Супербоула

В матче за Супербоул Лос-Анджелес Рэмс со счетом 23:20 обыграли Цинциннати Бэнгалс. Игра проходила на арене Соу-Фай Стэдиум в Лос-Анджелесе.

Рэмс выиграли Супербоул впервые с 1999 года, а Бэнгалс потерпели третье поражение в решающем матче чемпионата НФЛ.

Отметим, что в перерыве Супербоула на арене с совместным шоу выступили Доктор Дре, Снуп Дог, Эминем, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.