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Прометей покидает Лигу чемпионов после поражения от Дрезднера

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Украинская команда не выиграла ни одного матча

Прометей покидает Лигу чемпионов после поражения от Дрезднера

фото - XSPORT.ua

Новина українською

СК "Прометей" завершает борьбу в женской Лиге чемпионов. 15 февраля чемпионки Украины сыграли свой заключительный матч в группе А. В 6-м туре наша команда не смогла справиться с немецким "Дрезднером".

По итогам матчей подопечные Петкова не смогли добыть ни одной победы. Что касается "Дрезднера", то благодаря этой победе немецкая команда расположился на одну ступеньку выше "Прометея" и также закончил свои выступления в ЛЧ в этом сезоне.

Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур.

"Дрезднер" – "Прометей" 3:1 (25:22, 25:27, 25:23, 25:19)

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В статье: ВК Прометей
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