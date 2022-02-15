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Прометей покидает Лигу чемпионов после поражения от Дрезднера
Украинская команда не выиграла ни одного матча
фото - XSPORT.ua
СК "Прометей" завершает борьбу в женской Лиге чемпионов. 15 февраля чемпионки Украины сыграли свой заключительный матч в группе А. В 6-м туре наша команда не смогла справиться с немецким "Дрезднером".
По итогам матчей подопечные Петкова не смогли добыть ни одной победы. Что касается "Дрезднера", то благодаря этой победе немецкая команда расположился на одну ступеньку выше "Прометея" и также закончил свои выступления в ЛЧ в этом сезоне.
Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур.
"Дрезднер" – "Прометей" 3:1 (25:22, 25:27, 25:23, 25:19)
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