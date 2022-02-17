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Белки играют в американский футбол? Невероятные события в спорте, которых вы точно не ожидали - ВИДЕО

Другие виды
(1 голосов)

Спорт это не только спорт, но и веселуха

Белки играют в американский футбол? Невероятные события в спорте, которых вы точно не ожидали - ВИДЕО

скриншот youtube

Новина українською

Всем привет! Сегодня снова погрузимся в мир спортивной комедии!

Мы смотрим соревнования, чтобы болеть за своих или узнать, кто станет победителем. Однако камера фиксирует много курьезов, вызывающих не меньшее восхищение.

Сегодня автор собрал несколько забавных и смешных моментов по всем видам спорта. Готовьтесь, ведь это видео невозможно смотреть без улыбки!

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