Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артем Лесюк стал чемпион этапа серии турниров Большого шлема
Украинец проделал великолепную работу
Фото: ukrinform.ua
Украинский дзюдоист Артем Лесюк одержал золотую медаль на этапе турнира "Большого шлема" в Тель-Авиве.
В весовой категории 60 кг украинец досрочно победил казахстанского дзюдоиста Бауыржана Нарбаева.
Стоит отметить, что для нашего спортсмена это золото "Большого Шлема" стало первым в копилке.
Напомним, что в ноябре 2021 года Лесюк завоевал золото в австрийской Бундеслиге.
Большой шлем. Тель-Авив, Израиль
Мужчины, 60 кг
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ассист и заработанный пенальти Буяльского приносят Динамо очередную победу на сборах
- Заря внесла в заявку клуба на вторую часть сезона УПЛ пятерых новичков
- "Создается ощущение, что виновного уже назначили". Заявление Ярославского по поводу ДТП
- Усик и Беленюк встретились с генеральным прокурором Украины. Фото
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
Новости по теме
- 13:26 Весь спорт Катастрофа Украины в личных гонках, стабильность мужчин в эстафете и другие события этапа Кубка мира в Антхольце?
- 17:04 Весь спорт Украинцы не попали в очковую зону в первой гонке этапа Кубка мира в Антхольце
- 16:56 Весь спорт Украинцы проваливают индивидуальную гонку в Антхольце. Как это было
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...