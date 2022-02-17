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Артем Лесюк стал чемпион этапа серии турниров Большого шлема

Другие виды
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Украинец проделал великолепную работу

Артем Лесюк стал чемпион этапа серии турниров Большого шлема

Фото: ukrinform.ua

Новина українською

Украинский дзюдоист Артем Лесюк одержал золотую медаль на этапе турнира "Большого шлема" в Тель-Авиве.

В весовой категории 60 кг украинец досрочно победил казахстанского дзюдоиста Бауыржана Нарбаева.

Стоит отметить, что для нашего спортсмена это золото "Большого Шлема" стало первым в копилке.

Напомним, что в ноябре 2021 года Лесюк завоевал золото в австрийской Бундеслиге.

Большой шлем. Тель-Авив, Израиль

Мужчины, 60 кг

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В статье: Артем Лесюк
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