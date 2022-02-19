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Украинские лучницы выиграли Чемпионат Европы 2022
Поздравляем с отличным результатом
фото - noc-ukr.org
Женская сборная Украины по стрельбе из лука победила на Чемпионате Европы 2022 в закрытом помещении, который проходил в эти дни в городе Лашко (Словения).
В решающем матче за главный титул континентального первенства украинки одолели представительниц Турции со счетом 6-0.
Победный состав чемпионок Европы выглядит так: Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Полина Родионова.
Отметим, что национальная женская сборная Украины U-21 также завоевала золотые награды, а мужская – бронзовые.
Напомним, что ранее украинский биатлонист Пидручный
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