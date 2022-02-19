Олег Верняев может стать тренером национальной команды

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион 2016 года Олег Верняев рассказал о планах на будущее. Его слова цитирует Kyiv FМ:

"Разные моменты, разные ситуации. Сейчас по сути особо ничем не занимался все это время, но у меня вскоре плюс-минус должно заканчиваться это мое следствие, и я буду понимать или у меня остается 4 года или мне скостят.

Если мне скостят срок, то тогда я начну опять же в ускоренном режиме строго возвращаться в зал и готовиться к окончанию этого срока дисквалификации.

Если нет, то, скорее всего, буду начинать учиться работать со своим тренером и переходить, пытаться… Хочу попробовать себя в роли тренера сборной. Пока есть время поработать со своим тренером, под его руководством, как говорится.

Потому что я всегда смотрел из колокольни как спортсмен и не понимал этого. Пока это все переигрывается на 180 градусов и мне нужно совсем, с другой стороны, смотреть. И будто я всю эту гимнастику вдоль и поперек знаю, но это совсем другое" – сказал он.