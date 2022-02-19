Министр молодежи и спорта: Мы работаем, чтобы построить новый трамплин в Николаеве

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что его министерство ведет работу по началу строительства в Николаеве трамплина для лыжников. Его слова цитирует Укринформ:

"Мы работаем с местными властями, чтобы построить новый трамплин в Николаеве. Серебряная награда? Медаль – это всегда удача. Мы все радуемся и благодарим наших спортсменов. Подготовка к соревнованиям проходила сложно, само пребывание тоже было нелегким: вы видели количество положительных тестов наших спортсменов. Команда наших фристайлеров достойно выступила. К сожалению, коронавирус помешал нам выступить в еще одной дисциплине, где бы мы были конкурентоспособными и боролись бы за медали" – сказал он.