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Мотор уступил Виве Кельце в матче Лиги чемпионов
Украинская команда отдала преимущество своим соперникам
фото - ГК Мотор
Запорожский "Мотор" в матче Лиги чемпионов сыграл с лидером группы В с польским "Виве Кельце".
К сожалению, запорожцы не смогли преподнести сюрприз и ожидаемо проиграли грозным соперникам. Уже со стартовых минут хозяева площадки обозначили свое преимущество и начали увеличивать разрыв в счете.
Во втором тайме запорожцы стали надежнее играть в защите, но сократив счет до четырех мячей, они позволили соперникам снова увеличить преимущество.
Далее "Мотор" сыграет с ПСЖ и "Барсой". Эти игры пройдут в словацком Прешове.
Лига чемпионов. Группа В. 23 февраля
"Виве Кельце" (Кельце, Польша) – "Мотор" (Запорожье, Украина) – 33:27 (19:13)
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