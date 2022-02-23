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Мотор уступил Виве Кельце в матче Лиги чемпионов

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Украинская команда отдала преимущество своим соперникам

Мотор уступил Виве Кельце в матче Лиги чемпионов

фото - ГК Мотор

Новина українською

Запорожский "Мотор" в матче Лиги чемпионов сыграл с лидером группы В с польским "Виве Кельце".

К сожалению, запорожцы не смогли преподнести сюрприз и ожидаемо проиграли грозным соперникам. Уже со стартовых минут хозяева площадки обозначили свое преимущество и начали увеличивать разрыв в счете.

Во втором тайме запорожцы стали надежнее играть в защите, но сократив счет до четырех мячей, они позволили соперникам снова увеличить преимущество.

Далее "Мотор" сыграет с ПСЖ и "Барсой". Эти игры пройдут в словацком Прешове.

Лига чемпионов. Группа В. 23 февраля

"Виве Кельце" (Кельце, Польша) – "Мотор" (Запорожье, Украина) – 33:27 (19:13)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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