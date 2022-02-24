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Гераскевич: "Каждый русский ответственен за это"

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(9 голосов)

Спортсмен обратился к миру

Гераскевич: "Каждый русский ответственен за это"

Новина українською

Член сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич отреагировал на сегодняшнее вторжение российской армии в Украину.

«Мы будем стоять до конца за наше государство!

Сегодня вся Украина очнулась от взрывов. Россия начала полномасштабную войну против нашей страны. Каждый русский ответственен за это и должен нести ответственность.

Мир может и должен остановить путина. Именно сейчас пора действовать», - написал Гераскевич.

Россия атаковала Украину утром в четверг, 24 февраля. На данный момент известно о 30 ракетных ударах по гражданским и военным объектам. Погибли как минимум 40 военных, есть огромные потери и среди оккупантов.

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В статье: Владислав Гераскевич война с Россией
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