Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ольга Харлан: Армия рф – убийцы, выполняющие приказы гитлера
Обстреляли жилой дом
Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан на своей официальной странице в Instagram поделилась сообщением, в котором сравнила руководство московских оккупантов с фашистом Гитлером. Отметим, что россияне во время обстрела украинской столицы города Киева попали в жилой дом.
Смерть российско-фашистскому оккупанту!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Усик назвал вещи своими именами. Известный боксер делает огласку расстрела россиянами детсада в Ворзеле
- Украинская армия за ночь сбила ИЛ-76 и еще несколько воздушных целей (обновлено)
- Эйфелева башня, правительственные здания Словакии, ливерпульский St George's Hall. Европа в сине-желтых цветах
- В Украине вводится чрезвычайное положение. Возобновление УПЛ под вопросом
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...