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Ольга Харлан: Армия рф – убийцы, выполняющие приказы гитлера

Другие виды
(3 голосов)

Обстреляли жилой дом

Ольга Харлан: Армия рф – убийцы, выполняющие приказы гитлера

Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан на своей официальной странице в Instagram поделилась сообщением, в котором сравнила руководство московских оккупантов с фашистом Гитлером. Отметим, что россияне во время обстрела украинской столицы города Киева попали в жилой дом.

Ольга Харлан: Армия рф – убийцы, выполняющие приказы гитлера - изображение 1

Смерть российско-фашистскому оккупанту!

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В статье: Ольга Харлан война с Россией
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