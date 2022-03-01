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Федерация лыжного спорта одной из последних выгнала россиян с соревнований

Другие виды
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Оккупантам нигде не рады

Федерация лыжного спорта одной из последних выгнала россиян с соревнований

Фото: eurosport.ru/

Новина українською

Федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала пресс-релиз, согласно которому российские и белорусские атлеты больше не смогут принимать участие в соревнованиях.

FIS держалась едва ли не дольше всех среди мировых спортивных федераций после рекомендации МОК из-за очень сильных позиций российских лыжников - на недавней Олимпиаде один только Большунов взял 9 наград.

25 февраля FIS только запретила проводить соревнования на территории россии, но половинчатое решение не устроило других доминаторов в лыжах - Швеция и Норвегия пригрозили бойкотом, и здравый смысл все-таки восторжествовал.

Отдельно в FIS выразили надежду, что война в Украине прекратится как можно скорее, и прямо сейчас федерация помогает тем украинским лыжникам, которые находятся за границей и не могут вернуться домой.

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В статье: лыжные гонки война с Россией
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Источник:
FIS

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