Федерация лыжного спорта одной из последних выгнала россиян с соревнований

Федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала пресс-релиз, согласно которому российские и белорусские атлеты больше не смогут принимать участие в соревнованиях.

FIS держалась едва ли не дольше всех среди мировых спортивных федераций после рекомендации МОК из-за очень сильных позиций российских лыжников - на недавней Олимпиаде один только Большунов взял 9 наград.

25 февраля FIS только запретила проводить соревнования на территории россии, но половинчатое решение не устроило других доминаторов в лыжах - Швеция и Норвегия пригрозили бойкотом, и здравый смысл все-таки восторжествовал.

Отдельно в FIS выразили надежду, что война в Украине прекратится как можно скорее, и прямо сейчас федерация помогает тем украинским лыжникам, которые находятся за границей и не могут вернуться домой.