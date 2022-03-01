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Федерация лыжного спорта одной из последних выгнала россиян с соревнований
Оккупантам нигде не рады
Фото: eurosport.ru/
Федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала пресс-релиз, согласно которому российские и белорусские атлеты больше не смогут принимать участие в соревнованиях.
FIS держалась едва ли не дольше всех среди мировых спортивных федераций после рекомендации МОК из-за очень сильных позиций российских лыжников - на недавней Олимпиаде один только Большунов взял 9 наград.
25 февраля FIS только запретила проводить соревнования на территории россии, но половинчатое решение не устроило других доминаторов в лыжах - Швеция и Норвегия пригрозили бойкотом, и здравый смысл все-таки восторжествовал.
Отдельно в FIS выразили надежду, что война в Украине прекратится как можно скорее, и прямо сейчас федерация помогает тем украинским лыжникам, которые находятся за границей и не могут вернуться домой.
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