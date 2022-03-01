Волейболист Ярещенко покинул россию после нападения на Украину

Волейболист сборной Ян Ярещенко расторг контракт с "Енисеем", где выступал последние годы. По его словам, он направляется в Украину.

"Война в Украине. Решение было принято незамедлительно, но оставались технические и документальные вопросы. Чтобы не попасть в бан. Контракт с "Енисеем" расторгнут. Еду домой" - написал спортсмен в инстаграме.

Ранее россию уже покинули футболисты Иван Ордец и Андрей Воронин.