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Александра Перетятько расторгла контракт с Енисеем

Другие виды
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Нет войне

Александра Перетятько расторгла контракт с Енисеем

Новина українською

Бывшая связующая сборной Украины Александра Перетятько на своей странице в Instagram заявила, что расторгла контракт с "Енисеем". Спортсменка видит реальную ситуацию, которая происходит в Украине и не желает оставаться в российском клубе:

"Война в Украине… Контракт с "Енисеем" расторгнуть. #nowarinukraine #нетвойнесукраиной", - написала она на своей странице в инстаграме.

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В статье: Енисей (Красноярск) Александра Перетятько
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