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Александра Перетятько расторгла контракт с Енисеем
Нет войне
Бывшая связующая сборной Украины Александра Перетятько на своей странице в Instagram заявила, что расторгла контракт с "Енисеем". Спортсменка видит реальную ситуацию, которая происходит в Украине и не желает оставаться в российском клубе:
"Война в Украине… Контракт с "Енисеем" расторгнуть. #nowarinukraine #нетвойнесукраиной", - написала она на своей странице в инстаграме.
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