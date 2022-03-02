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Мирон Маркевич: У нас есть дух, украинцев не сломить

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Экс-тренер уверен, что украинцы не сдадутся

Мирон Маркевич: У нас есть дух, украинцев не сломить

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич обратился к российским войскам в связи с войной в Украине.

"Я с 2014 года ездил, езжу и буду ездить на Восток Украины. И поверьте мне, что к тому времени у нас ничего не было. Кто имел автомат, тот уже был счастлив. И мы выгнали вас с нашей земли, не со всей территории, но хорошо проучили.

Сейчас Украине есть чем воевать, но дело даже не в этом. У нас есть дух, украинцев не сломить, так что сдавайтесь или уходите с нашей земли. Это неправильная война. Вы уже наверняка поняли, что в Украине нет разницы, кто на каком языке разговаривает, мы один народ. И поверьте, у вас ничего не выйдет. Спасибо нашим воинам. Слава Украине!", - сказал Мирон Богданович.

Напомним, что утром 24 февраля Россия ввела войска на территорию Украины и нанесла удары по украинским объектам.

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В статье: Мирон Маркевич
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Источник:
Zbirna

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