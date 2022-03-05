Украинская фехтовальщица Кривицкая: Я надеюсь проснуться без войны

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая в интервью DW рассказала об украинском сопротивлении вторжении России:

"Наши солдаты – герои. Они сражаются так мужественно. Они просто герои. Также как и все люди, пытающиеся помочь друг другу выжить в оккупированных районах. В момент, мы все объединились, и это очень важно".

О том, что ожидает от ближайших дней:

"Я надеюсь проснуться каждый день. Я надеюсь проснуться без войны. Мы боремся за наши жизни, за шанс на хорошую жизнь в нашей стране, как было до войны".

Обращение к спортсменам из России:

"Вам пора выбрать сторону. Слишком много сидят и молчат. Это недопустимо, потому что они соучастники, они граждане России. Я понимаю, что они боятся за свои жизни, но если они не сделают ничего, то будут также виноваты".