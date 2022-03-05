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Украинская фехтовальщица Кривицкая: Я надеюсь проснуться без войны
Она также обратилась к спортсменам из России
Фото: JetSetter
Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая в интервью DW рассказала об украинском сопротивлении вторжении России:
"Наши солдаты – герои. Они сражаются так мужественно. Они просто герои. Также как и все люди, пытающиеся помочь друг другу выжить в оккупированных районах. В момент, мы все объединились, и это очень важно".
О том, что ожидает от ближайших дней:
"Я надеюсь проснуться каждый день. Я надеюсь проснуться без войны. Мы боремся за наши жизни, за шанс на хорошую жизнь в нашей стране, как было до войны".
Обращение к спортсменам из России:
"Вам пора выбрать сторону. Слишком много сидят и молчат. Это недопустимо, потому что они соучастники, они граждане России. Я понимаю, что они боятся за свои жизни, но если они не сделают ничего, то будут также виноваты".
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