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Украинская фехтовальщица Кривицкая: Я надеюсь проснуться без войны

Другие виды
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Она также обратилась к спортсменам из России

Украинская фехтовальщица Кривицкая: Я надеюсь проснуться без войны

Фото: JetSetter

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая в интервью DW рассказала об украинском сопротивлении вторжении России:

"Наши солдаты – герои. Они сражаются так мужественно. Они просто герои. Также как и все люди, пытающиеся помочь друг другу выжить в оккупированных районах. В момент, мы все объединились, и это очень важно".

О том, что ожидает от ближайших дней:

"Я надеюсь проснуться каждый день. Я надеюсь проснуться без войны. Мы боремся за наши жизни, за шанс на хорошую жизнь в нашей стране, как было до войны".

Обращение к спортсменам из России:

"Вам пора выбрать сторону. Слишком много сидят и молчат. Это недопустимо, потому что они соучастники, они граждане России. Я понимаю, что они боятся за свои жизни, но если они не сделают ничего, то будут также виноваты".

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В статье: Елена Кривицкая война с Россией
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