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Приятная тенденция: россиян и белорусов выгнали также из гонок на мотоциклах

Другие виды
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Агрессору не рады во всех видах спорта

Приятная тенденция: россиян и белорусов выгнали также из гонок на мотоциклах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jakub Porzycki/NurPhoto

Новина українською

Международная мотоциклетная ассоциация (FIM) дисквалифицировала гонщиков из россии и беларуси после вторжения в Украину.

Совет директоров FIM проголосовал за это решение единогласно. Отныне национальные федерации стран-агрессоров не смогут выдавать новые лицензии гонщикам, а действие старых аннулируется.

Проведение гонок под эгидой FIM на территории россии и беларуси также приостановлено - соревноваться они могут теперь только между собой.

Ранее МОК рекомендовал всем спортивным федерациям отстранить россиян от международных турниров, после чего тех выгнали практически отовсюду - даже из лыж и бокса, где у РФ было довольно крепкое лобби.

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В статье: война с Россией мотоGP
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Источник:
FIM

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