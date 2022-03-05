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Приятная тенденция: россиян и белорусов выгнали также из гонок на мотоциклах
Агрессору не рады во всех видах спорта
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jakub Porzycki/NurPhoto
Международная мотоциклетная ассоциация (FIM) дисквалифицировала гонщиков из россии и беларуси после вторжения в Украину.
Совет директоров FIM проголосовал за это решение единогласно. Отныне национальные федерации стран-агрессоров не смогут выдавать новые лицензии гонщикам, а действие старых аннулируется.
Проведение гонок под эгидой FIM на территории россии и беларуси также приостановлено - соревноваться они могут теперь только между собой.
Ранее МОК рекомендовал всем спортивным федерациям отстранить россиян от международных турниров, после чего тех выгнали практически отовсюду - даже из лыж и бокса, где у РФ было довольно крепкое лобби.
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