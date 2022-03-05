Приятная тенденция: россиян и белорусов выгнали также из гонок на мотоциклах

Международная мотоциклетная ассоциация (FIM) дисквалифицировала гонщиков из россии и беларуси после вторжения в Украину.

Совет директоров FIM проголосовал за это решение единогласно. Отныне национальные федерации стран-агрессоров не смогут выдавать новые лицензии гонщикам, а действие старых аннулируется.

Проведение гонок под эгидой FIM на территории россии и беларуси также приостановлено - соревноваться они могут теперь только между собой.

Ранее МОК рекомендовал всем спортивным федерациям отстранить россиян от международных турниров, после чего тех выгнали практически отовсюду - даже из лыж и бокса, где у РФ было довольно крепкое лобби.