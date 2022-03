15-летняя украинская гимнастка отказалась вставать на подиум с россиянками. Фото

Украинская спортивная гимнастка Даниэла Батрона отказалась вставать на подиум с двумя представительницами России: Викторией Листуновой и Марией Минаевой. 15-летняя украинка завоевала бронзовую медаль в соревновании на разновысоких брусьях.

На Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе она также завоевала серебряную медаль в соревновании c вольными упражнениями.

Для Даниэлы это всего лишь второй взрослый чемпионат мира в карьере. Первый прошел в Коттбусе, Германия. Там Батрона завоевала золото в соревнованиях на бревне.

The UB podium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the two Russians ! Thank you FIG, for Daniela and Ukraine ???????????????? pic.twitter.com/ON3arVZosP