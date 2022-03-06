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15-летняя украинская гимнастка отказалась вставать на подиум с россиянками. Фото
В Дохе Даниэла Батрона уже взяла две медали
Фото: Twitter FX Choreo
Украинская спортивная гимнастка Даниэла Батрона отказалась вставать на подиум с двумя представительницами России: Викторией Листуновой и Марией Минаевой. 15-летняя украинка завоевала бронзовую медаль в соревновании на разновысоких брусьях.
На Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе она также завоевала серебряную медаль в соревновании c вольными упражнениями.
Для Даниэлы это всего лишь второй взрослый чемпионат мира в карьере. Первый прошел в Коттбусе, Германия. Там Батрона завоевала золото в соревнованиях на бревне.
The UB podium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the two Russians ! Thank you FIG, for Daniela and Ukraine ???????????????? pic.twitter.com/ON3arVZosP— FX Choreo ????????♀️✨ (@FX_choreo) March 4, 2022
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