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15-летняя украинская гимнастка отказалась вставать на подиум с россиянками. Фото

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В Дохе Даниэла Батрона уже взяла две медали

15-летняя украинская гимнастка отказалась вставать на подиум с россиянками. Фото

Фото: Twitter FX Choreo

UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортивная гимнастка Даниэла Батрона отказалась вставать на подиум с двумя представительницами России: Викторией Листуновой и Марией Минаевой. 15-летняя украинка завоевала бронзовую медаль в соревновании на разновысоких брусьях.

На Чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе она также завоевала серебряную медаль в соревновании c вольными упражнениями.

Для Даниэлы это всего лишь второй взрослый чемпионат мира в карьере. Первый прошел в Коттбусе, Германия. Там Батрона завоевала золото в соревнованиях на бревне.

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В статье: Украина спортивная гимнастика
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