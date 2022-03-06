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Стронгмен Новиков потратил все призовые на броню, каски и дроны для ВСУ
Поступок настоящего патриота!
Париматч
Украинский стронгмен Алексей Новиков уведомил через Instagram, что потратил все заработанные на турнире в США деньги, а это примерно 100 тысяч долларов, на амуницию для украинской армии.
"Свой высокий результат, 2-е место, я добыл с мыслями о моей Родине. Спасибо, мама, что привила патриотизм и любовь к Родине. Слава Украине! Героям слава!" - написал атлет.
Напомним, Новиков в ноябре 2020 года выиграл соревнования и стал самым сильным человеком на планете.
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Источник:Инстаграм Новикова
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