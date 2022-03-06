Стронгмен Новиков потратил все призовые на броню, каски и дроны для ВСУ

Украинский стронгмен Алексей Новиков уведомил через Instagram, что потратил все заработанные на турнире в США деньги, а это примерно 100 тысяч долларов, на амуницию для украинской армии.

"Свой высокий результат, 2-е место, я добыл с мыслями о моей Родине. Спасибо, мама, что привила патриотизм и любовь к Родине. Слава Украине! Героям слава!" - написал атлет.

Напомним, Новиков в ноябре 2020 года выиграл соревнования и стал самым сильным человеком на планете.