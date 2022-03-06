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FIG откроет дело против российского гимнаста с Z на форме

Другие виды
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Россиян отстраняют с 7 марта

FIG откроет дело против российского гимнаста с Z на форме

Фото: Rholamagazine

UA-Футбол
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FIG (Международная федерация гимнастики) заявила, что откроет дисциплинарное дело против российского спортивного гимнаста Ивана Куляка. Спортсмен вышел на подиум на Чемпионате Мира в Дохе с буквой Z на форме.

"Международная федерация гимнастики подтверждает, что попросит Комиссию гимнастики по этике открыть дисциплинарное дело против мужчины-спортивного гимнаста Ивана Куляка (Россия), из-за его шокирующего поведения на Чемпионате мира в Дохе, Катар".

Ранее FIG ввела санкции против атлетов из России и Беларуси. С 7 марта 2022 года спортсменам, а также судьям из этих стран, запрещено участие в любых турнирах под эгидой FIG.

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В статье: санкции спортивная гимнастика
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