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FIG откроет дело против российского гимнаста с Z на форме
Россиян отстраняют с 7 марта
Фото: Rholamagazine
FIG (Международная федерация гимнастики) заявила, что откроет дисциплинарное дело против российского спортивного гимнаста Ивана Куляка. Спортсмен вышел на подиум на Чемпионате Мира в Дохе с буквой Z на форме.
"Международная федерация гимнастики подтверждает, что попросит Комиссию гимнастики по этике открыть дисциплинарное дело против мужчины-спортивного гимнаста Ивана Куляка (Россия), из-за его шокирующего поведения на Чемпионате мира в Дохе, Катар".
Ранее FIG ввела санкции против атлетов из России и Беларуси. С 7 марта 2022 года спортсменам, а также судьям из этих стран, запрещено участие в любых турнирах под эгидой FIG.
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