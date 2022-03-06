FIG откроет дело против российского гимнаста с Z на форме

FIG (Международная федерация гимнастики) заявила, что откроет дисциплинарное дело против российского спортивного гимнаста Ивана Куляка. Спортсмен вышел на подиум на Чемпионате Мира в Дохе с буквой Z на форме.

"Международная федерация гимнастики подтверждает, что попросит Комиссию гимнастики по этике открыть дисциплинарное дело против мужчины-спортивного гимнаста Ивана Куляка (Россия), из-за его шокирующего поведения на Чемпионате мира в Дохе, Катар".

Ранее FIG ввела санкции против атлетов из России и Беларуси. С 7 марта 2022 года спортсменам, а также судьям из этих стран, запрещено участие в любых турнирах под эгидой FIG.