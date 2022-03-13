В оккупированном Херсоне скончался заслуженный тренер Украины

В оккупированном российско-фашистскими войсками Херсоне ушел из жизни заслуженный тренер Украины Юрий Воронцов. Об этом сообщает Федерация каноэ Украины:

"Федерация каноэ Украины с грустью сообщает о тяжелой потере. Сегодня, 13 марта, в оккупированном российскими захватчиками украинском городе Херсоне, на 66 году ушел из жизни Юрий Алексеевич Воронцов - Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, судья национальной категории. Юрий Алексеевич долгое время возглавлял в Министерстве Молодежи и спорта Украины отдел Олимпийских, циклических видов спорта, работал директором ДЮСШ.

Федерация каноэ Украины выражает свое глубокое соболезнование родным и близким Юрия Алексеевича" – отмечено в сообщении.

Искренние соболезнования родным и близким, вечная память выдающемуся тренеру!