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В оккупированном Херсоне скончался заслуженный тренер Украины
Вечная память
В оккупированном российско-фашистскими войсками Херсоне ушел из жизни заслуженный тренер Украины Юрий Воронцов. Об этом сообщает Федерация каноэ Украины:
"Федерация каноэ Украины с грустью сообщает о тяжелой потере. Сегодня, 13 марта, в оккупированном российскими захватчиками украинском городе Херсоне, на 66 году ушел из жизни Юрий Алексеевич Воронцов - Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, судья национальной категории. Юрий Алексеевич долгое время возглавлял в Министерстве Молодежи и спорта Украины отдел Олимпийских, циклических видов спорта, работал директором ДЮСШ.
Федерация каноэ Украины выражает свое глубокое соболезнование родным и близким Юрия Алексеевича" – отмечено в сообщении.
Искренние соболезнования родным и близким, вечная память выдающемуся тренеру!
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