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В оккупированном Херсоне скончался заслуженный тренер Украины

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Вечная память

В оккупированном Херсоне скончался заслуженный тренер Украины

UA-Футбол
Новина українською

В оккупированном российско-фашистскими войсками Херсоне ушел из жизни заслуженный тренер Украины Юрий Воронцов. Об этом сообщает Федерация каноэ Украины:

"Федерация каноэ Украины с грустью сообщает о тяжелой потере. Сегодня, 13 марта, в оккупированном российскими захватчиками украинском городе Херсоне, на 66 году ушел из жизни Юрий Алексеевич Воронцов - Заслуженный тренер Украины, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины, судья национальной категории. Юрий Алексеевич долгое время возглавлял в Министерстве Молодежи и спорта Украины отдел Олимпийских, циклических видов спорта, работал директором ДЮСШ.

Федерация каноэ Украины выражает свое глубокое соболезнование родным и близким Юрия Алексеевича" – отмечено в сообщении.

Искренние соболезнования родным и близким, вечная память выдающемуся тренеру!

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В статье: гребля на байдарках и каноэ
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