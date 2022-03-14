Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михаил Кохан посвятил победу в Кубке Европы U-23 украинцам
Очередная медаль в копилку Украины
фото - galinfo.com.ua
Украинский метатель молота Михаил Кохан прокомментировал победу на Кубке Европы U-23 в португальской Лейрии.
"Посвящаю эту победу всем украинцам и любимой стране", - написал Кохан в Instagram.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украинский футболист-волонтер погиб от рук оккупантов в Ирпене
- Крах россиян, скорее всего, будет внезапным и катастрофическим - Фукуяма
- ВСУ нанесли удары по тыловой инфраструктуре россиян
- В оккупированном Херсоне скончался заслуженный тренер Украины
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...