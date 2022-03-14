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Михаил Кохан посвятил победу в Кубке Европы U-23 украинцам

Другие виды
(1 голосов)

Очередная медаль в копилку Украины

Михаил Кохан посвятил победу в Кубке Европы U-23 украинцам

фото - galinfo.com.ua

Новина українською

Украинский метатель молота Михаил Кохан прокомментировал победу на Кубке Европы U-23 в португальской Лейрии.

"Посвящаю эту победу всем украинцам и любимой стране", - написал Кохан в Instagram.

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В статье: Михаил Кохан
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