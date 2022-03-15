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В боях под Киевом погиб регбист из Ровно
Владимир Стельмах до последнего защищал Украину
Фото: facebook.com/RCRivne
В боях против рашистов под Киевом смертью храбрых пал спортсмен и по совместительству лейтенант 10-й Горно-Штурмовой бригады ВСУ Владимир Стельмах, сообщает Радио Трек.
До войны он выступал в Ровно за регбийную команду Rivne Giants, которая уже выразила свои соболезнования родным героя.
Стельмаху было только 27 лет. Вечная память!
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