В боях под Киевом погиб регбист из Ровно

В боях против рашистов под Киевом смертью храбрых пал спортсмен и по совместительству лейтенант 10-й Горно-Штурмовой бригады ВСУ Владимир Стельмах, сообщает Радио Трек.

До войны он выступал в Ровно за регбийную команду Rivne Giants, которая уже выразила свои соболезнования родным героя.

Стельмаху было только 27 лет. Вечная память!