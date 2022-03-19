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Белодид еще раз призвала прекратить войну в Украине. Фото
Мы все этого хотим
International Judo Federation
Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады 2020 Дарья Билодид еще раз призвала прекратить войну в нашей стране. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
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