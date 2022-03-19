Жан Беленюк призывает разработать механизм отстранения россиян от международных соревнований

Украинский спортсмен, олимпийский чемпион 2020 года и народный депутат Жан Беленюк призвал международное сообщество поработать над механизмами полного отстранения россиян от спортивных соревнований. Соответствующее обращение он разместил на странице Instagram.

"Спортивное сообщество должно требовать конкретных сроков исключения спортсменов из россии в международных соревнованиях!

Чтобы не было так, что после нашей победы с них были сняты все санкции.

Роману Власову и подобным ему идиотам – никаких Олимпиад и чемпионатов мира/Европы пожизненно" – написал наш спортсмен.