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Украинка Яна Гладийчук заняла 4-е место на чемпионате мира по легкой атлетике
Украинке не хватило 15 см до бронзы
Фото: УАФ
На чемпионате мира по легкой атлетике завершились соревнования по прыжкам с шестом. Украинская спортсменка Яна Гладийчук достойно представила нашу страну и с лучшим результатом сезона стала четвертой. 28-летняя украинка взяла высоту 4.60 м.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих добыла золото золото.
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