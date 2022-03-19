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Украинка Яна Гладийчук заняла 4-е место на чемпионате мира по легкой атлетике

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Украинке не хватило 15 см до бронзы

Украинка Яна Гладийчук заняла 4-е место на чемпионате мира по легкой атлетике

Фото: УАФ

Новина українською

На чемпионате мира по легкой атлетике завершились соревнования по прыжкам с шестом. Украинская спортсменка Яна Гладийчук достойно представила нашу страну и с лучшим результатом сезона стала четвертой. 28-летняя украинка взяла высоту 4.60 м.

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Напомним, что ранее Ярослава Магучих добыла золото золото.

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В статье: Яна Гладийчук
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