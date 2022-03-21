Российский гроссмейстер дисквалифицирован на 6 месяцев

Международная шахматная федерация объявила о дисквалификации российского гроссмейстера Сергея Карякина на пол года. Ему запрещено участвовать в турнирах под эгидой организации.

Гроссмейстер поддерживает действия российских властей, объявивших о начале военной спецоперации на Донбассе.

Комиссия рассматривала и дело российского гроссмейстера Сергея Шипова, который также выступил с поддержкой политики москвы. Его ФИДЕ отстранять не стала.