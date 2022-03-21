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Хэмилтон: Мы выполнили свою работу лучше, чем Ред Булл

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Льюису откровенно "повезло"

Хэмилтон: Мы выполнили свою работу лучше, чем Ред Булл

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон прокомментировал тот факт, что сумел завоевать подиум на Гран-при Бахрейна Формулы-1 после сходов двух представителей "Ред Булл" под занавес гонки — голландца Макса Ферстаппена и мексиканца Серхио Переса.

"Конечно, нам повезло, но в конечном счёте мы выполнили свою работу лучше: наша надёжность выше. Так что я бы не сказал, что это удача: это результат упорной работы каждого. Но сезон будет очень длинным. Борьба будет упорной, а мы любим вызовы.

Я действительно наслаждаюсь вызовами. Возможность работать с большими командами, которые полны голодными до успеха людьми, сконцентрированными на общей цели — привилегия для нас всех", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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