Анжелика Терлюга: Я никому не пожелаю испытать эти чувства

Украинская каратистка Анжелика Терлюга отреагировала на ежедневные обстрелы российских оккупантов.

"Когда я писала эту историю, мы услышали взрывы. Из нашего окна мой муж показал мне как работает ПВО. Вы не увидите этого в моих историях.

Ни сигналов тревоги, ни звуков взрывов. Ведь это может помочь армии рф. Просто доверьтесь мне, это наши жизни! И я не хочу, чтобы кто-то чувствовал что-то похожее… Молюсь за мир.

Я поменяла свое мнение немного…. Я никому не пожелаю испытать эти чувства… И поняли, почему мы живем в страхе и что изо дня в день делает нас более злыми!" - написала Терлюга.