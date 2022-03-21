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Анжелика Терлюга: Я никому не пожелаю испытать эти чувства
Каратистка высказала свое мнение
фото - Reuters
Украинская каратистка Анжелика Терлюга отреагировала на ежедневные обстрелы российских оккупантов.
"Когда я писала эту историю, мы услышали взрывы. Из нашего окна мой муж показал мне как работает ПВО. Вы не увидите этого в моих историях.
Ни сигналов тревоги, ни звуков взрывов. Ведь это может помочь армии рф. Просто доверьтесь мне, это наши жизни! И я не хочу, чтобы кто-то чувствовал что-то похожее… Молюсь за мир.
Я поменяла свое мнение немного…. Я никому не пожелаю испытать эти чувства… И поняли, почему мы живем в страхе и что изо дня в день делает нас более злыми!" - написала Терлюга.
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