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Сборная Франции по регби стала обладателем Кубка шести наций

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Англия расположилась на втором месте

Сборная Франции по регби стала обладателем Кубка шести наций

rugbyonline.ru

Новина українською

Сборная Франции по регби стала обладателем Кубка шести наций 2022 года. В матче заключительного тура французы обыграли команду Англии.

Встреча прошла в Париже на стадионе "Стад де Франс" и завершилась со счётом 25:13 в пользу хозяев.

Франция — Англия — 25:13 (18:6).
Попытки: Фику (15), Кро (40), Дюпон (61) – Стюарт (48).
Реализации: Жамине (40, 62) — нет.
Штрафные: Жамине (8, 24) – Смит (20, 32).

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В статье: Национальная сборная Франции
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