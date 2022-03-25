Елена Костевич добыла золото на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

Украинка Елена Костевич завоевала золото на чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Напомним, что соревнования проходят в Норвегии.

Костевич победила в стрельбе с 10 метров. Стоит отметить, что это золото стало для нее это третим на чемпионатах Европы в карьере.

Результаты:

1. Елена Костевич (Украина)

2. Зорана Арунович (Сербия)

3. Сильвия Штайнер (Австрия)