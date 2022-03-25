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Елена Костевич добыла золото на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

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Украинка уже побеждала на ЧЕ

Елена Костевич добыла золото на чемпионате Европы по пулевой стрельбе

фото - strana.ua

Новина українською

Украинка Елена Костевич завоевала золото на чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Напомним, что соревнования проходят в Норвегии.

Костевич победила в стрельбе с 10 метров. Стоит отметить, что это золото стало для нее это третим на чемпионатах Европы в карьере.

Результаты:

1. Елена Костевич (Украина)

2. Зорана Арунович (Сербия)

3. Сильвия Штайнер (Австрия)

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В статье: Елена Костевич
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