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Анастасия Шаботова исключена из национальной сборной Украины

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Она лайкнула пост, который оправдывал агрессию россии

Анастасия Шаботова исключена из национальной сборной Украины

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Новина українською

Фигуристку сборной Украины Анастасию Шаботову исключили из национальной команды, пишет XSport со ссылкой на пресс-службу Украинской федерации фигурного катания.

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Напомним, что ранее Анастасия в соцсетях лайкнула пост Евгения Плющенко, в которым бывший спортсмен оправдывал агрессию владимира путина на территории нашей страны.

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В статье: Анастасия Шаботова
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