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Анастасия Шаботова исключена из национальной сборной Украины
Она лайкнула пост, который оправдывал агрессию россии
Фигуристку сборной Украины Анастасию Шаботову исключили из национальной команды, пишет XSport со ссылкой на пресс-службу Украинской федерации фигурного катания.
Напомним, что ранее Анастасия в соцсетях лайкнула пост Евгения Плющенко, в которым бывший спортсмен оправдывал агрессию владимира путина на территории нашей страны.
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