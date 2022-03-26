Из-под обстрелов в финал чемпионата мира: Украинские фигуристы Никитин и Назарова будут бороться за медали

Украинские фигуристы Максим Никитин и Александра Назарова вышли в финал чемпионата мира.

Наши спортсмены получили от судей оценку 67.70 баллов (16 результат), что позволило им пройти дальше.

"Это выступление было не только для нас, но и для всех украинцев. Надеемся, что поддержка всех зрителей на трибунах поможет всей стране.

Мы покинули Украину машиной (в течение восьми дней мы преодолели 600 км). Многие уезжают, поэтому это заняло много времени. Потом мы улетели из Варшавы в Монпелье, это было нетрудно.

Это непростое время. Не только для Украины, но и для всего мира. Хотим сказать всему миру быть осмотрительными, поскольку российский фашизм может достичь других стран", – сказал Никитин.