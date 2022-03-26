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Украинская беженка Верецкая выиграла ежегодный марафон в Иерусалиме
Просто невероятно
Украинская легкоатлетка Валентина Верецкая победила в ежегодном марафоне в Иерусалиме (Израиль). Она преодолела дистанцию через 2 часа 45 минут и 54 секунды.
"Я пережила огромный стресс, и сейчас нервничаю из-за всего, что происходит в Украине (спортсменка выехала с Николаева - прим). Но именно эти мысли помогли мне победить. Гонка была очень сложной, но я думала только об Украине, о моей семье и друзьях там. Так услышат мой голос. Эта победа для них, для народа Украины" – сказала она.
Напомним, что в мае 2019 года украинка стала третьей в немецком Майнце, а в октябре 2021-го победила в Тиране (Албания).
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