УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украинская беженка Верецкая выиграла ежегодный марафон в Иерусалиме
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинская беженка Верецкая выиграла ежегодный марафон в Иерусалиме

Другие виды
(1 голосов)

Просто невероятно

Украинская беженка Верецкая выиграла ежегодный марафон в Иерусалиме

UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка Валентина Верецкая победила в ежегодном марафоне в Иерусалиме (Израиль). Она преодолела дистанцию ​​через 2 часа 45 минут и 54 секунды.

"Я пережила огромный стресс, и сейчас нервничаю из-за всего, что происходит в Украине (спортсменка выехала с Николаева - прим). Но именно эти мысли помогли мне победить. Гонка была очень сложной, но я думала только об Украине, о моей семье и друзьях там. Так услышат мой голос. Эта победа для них, для народа Украины" – сказала она.

Напомним, что в мае 2019 года украинка стала третьей в немецком Майнце, а в октябре 2021-го победила в Тиране (Албания).

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...