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Галичанка победила на последних секундах первого матча полуфинала Кубка Европы по гандболу

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(3 голосов)

Невероятный камбэк в конце

Галичанка победила на последних секундах первого матча полуфинала Кубка Европы по гандболу

Фото: Львівський державний університет фізичної культури

UA-Футбол
Новина українською

Львовская "Галичанка", чемпион Украины по гандболу, победила в первом матче полуфинала Чемпионата Европы по гандболу против испанской "Гран Канарии" со счетом 20:19. Матч проходил на номинально домашнем поле для украинок – в Годонине, в Чехии.

Двукратные чемпионки турнира, "Гран Канариа", проиграли первый тайм со счетом 11:12, после рывка украинок 5:0. Во втором тайме ситуация была напряженной, и за пять минут до конца испанки побеждали 18:16. Однако, на последних минутах украинки совершили камбэк, в том числе забив пенальти за 4 секунды до конца матча.

Ответный матч пройдет в Испании 3 апреля, для прохода дальше "Галичанка" должна не проиграть. Команда еще никогда в своей истории не выходила в финал турнира.

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В статье: гандбол
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