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Владимир Кличко: В Украине уже началась Третья мировая война
Трудно не согласиться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового бокса Владимир Кличко рассказал о своем видении национально-освободительной войны украинцев против российско-фашистского оккупанта.
"Мы, украинцы, боремся за нашу свободу и демократические принципы, которые разделяем вместе с нашими союзниками. Нам требуется поддержка.
Сейчас нам необходима гуманитарная помощь и военная техника. Нам нужно много всего и в большом количестве. Я обещаю, что мы, украинцы, вернем в разы больше, потому что мы защищаем не только Украину, но и мир.
Если мы говорим о Третьей мировой войне, которой все очень боятся, она уже началась в Украине. Это бессмысленная война, которую развязала путинская Россия, убивая людей и фактически начав геноцид украинского народа.
Их пропаганда говорит, что украинцы – ошибка истории. Просто слушайте это: мы не должны существовать, мы ошибка истории. Этот абсурд должен закончиться. И чем быстрее это произойдет, тем лучше" – сказал он.
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