Магучих: Я должна была показать миру мощь Украины

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала, как важно было выиграть золото на чемпионате мира в помещении:

"Я получила много сообщений. Что-то вроде: "Спасибо тебе за повод улыбнуться". У них очень много плохих новостей – они ведь воюют. Но когда украинцы увидели, как я победила, что я выиграла золотую медаль для Украины, это показало силу украинского народа.

Я дала немного позитивных эмоций. Сфокусироваться было непросто, но я должна была показать миру мощь Украины. У нас сильные люди, которые не сдаются и будут защищать свободу и независимость на любом фронте".