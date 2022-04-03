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Илья Ковтун и Назар Чепурный принесли Украине золото на этапе Кубка мира-2022 по спортивной гимнастике

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Спортсмены порадовали украинцев своими достижениями

Илья Ковтун и Назар Чепурный принесли Украине золото на этапе Кубка мира-2022 по спортивной гимнастике

фото - xsport.ua

Новина українською

В Баку завершился последний этап Кубка мира-2022 по спортивной гимнастике. В финальном соревновании украинский спортсмен Илья Ковтун четвертый раз кряду выиграл в упражнениях на параллельных брусьях, а также завоевал бронзу на перекладине.

В решающих соревнованиях украинец показал самую высокую оценку – 15.333, также Ковтун завоевал бронзовую награду на перекладине – вторую в этом сезоне Кубка мира. С оценкой 13.866 украинец уступил только Фрейзеру (14 баллов) и Моргансу (13.966).

Стоит отметить, что помимо Ковтуна 19-летний Назар Чепурный впервые в сезоне взял золото, гимнасту это удалось в опорном прыжке.

15-летняя Даниэла Батрона попала в тройку призерок в финале на бревне.

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В статье: Илья Ковтун
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